Собянин рассказал Путину о росте числа занимающихся спортом москвичей

Их стало больше в 2,2 раза

Стратегия развития спорта в России на ближайшие годы и вопросы привлечения людей к здоровому образу жизни обсуждались на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту. Как подчеркнул, открывая дискуссию, Владимир Путин, задачи в этой сфере входят в число приоритетных направлений социальной политики государства. Развитие спорта высших достижений и проведение соревнований мирового ранга важны, как средство популяризации физической культуры.

Вместе с созданием сети доступных для жителей объектов это позволяет сформировать моду на здоровый образ жизни. Так, по словам мэра столицы Сергея Собянина, реализация программы "Московское долголетие" позволила привлечь к занятиям физкультурой более 200 тысяч пожилых людей. В целом по стране доля россиян, увлекающихся на досуге спортом, выросла за последние 10 лет с 17 до 40%.

Заседание Совета прошло в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Владимир Путин осмотрел комплекс и понаблюдал за тренировкой юных спортсменов. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, действующий центр - это первая очередь комплекса водного спорта. Вторая, включающая два бассейна, будет введена в строй в этом году или в начале следующего. В Москве сейчас создаются или проходят реконструкцию ряд крупных спортивных объектов, а также реализуется масштабная программа по развитию массовой физической культуры.

"Очень важно, чтобы люди занимались спортом каждый день, в шаговой доступности. Поэтому мы увеличили количество спортивных объектов в Москве за эти годы в 2,3 раза. Причём это недорогие объекты, в шаговой доступности: лыжные трассы, беговые и велодорожки, тренажёрные городки-воркаут, катки и так далее. Причём 190 катков с искусственным льдом сделали, они все пользуются огромной популярностью. Ну и конечно, не только от этого - здесь серьёзный вклад здравоохранения в эту цифру, но тем не менее, спорт тоже важная составляющая - продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года за это время. Практически каждый год на полгода. Это такой рекорд мировой, по динамике продолжительности жизни", - заявил Сергей Собянин.