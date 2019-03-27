Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Суд отказался отпустить его под залог в 1 миллиард

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Накануне он был задержан по подозрению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинители считают, что Абызов вместе с сообщниками похитил и вывел из страны 4 миллиарда рублей. Защита предлагала отпустить бывшего чиновника под залог в миллиард рублей, или отправить под домашний арест.

Бывшего члена правительства России, занимавшего должность министра по координации действий "Открытого правительства" Михаила Абызова все привыкли видеть в дорогом костюме. Поэтому сейчас в кепке, толстовке и джинсах узнать его можно с трудом. После задержания из дома он взял личные вещи: одежду и книги, например, о еде, истории будущего. Еще бывший министр любит Пастернака. В суде, куда Абызова доставили для избрания меры пресечения, общаться с журналистами он не захотел.

"Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно со своими соучастниками он похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей принадлежавшие сибирской энергетической компании и региональным электрическим сетям", - сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, Абызов имел прямое отношение к озвученным компаниям. В конце девяностых и вплоть до 2012 года занимал должности сначала, председателя совета директоров "Новосибирскэнерго" - его правопреемником стала сибирская энергокомпания, вошёл в правление РАО ЕЭС. А потом занял и руководящую должность в бизнес-группе "RU-COM", тоже имевшей отношение к энергетике и "Новосибирскэнерго". По данным следствия, преступление было совершено в период с 2011 по 2014 годы. Речь идёт о покупке четырех энергетических компаний. Благодаря своим должностям фигуранты дела после сделки смогли искусственно повысить стоимость активов и перепродать фирмы "Алмазювелирэкспорту". При стоимости в 186 миллионов - за 4 миллиарда рублей. Деньги вывели в офшоры. А новые владельцы, все пересчитав еще раз, решили, что их просто обманули. На допросах Абызов своей вины не признал. Адвокат подозреваемого уверяет, что на самом деле злого умысла у его подзащитного не было.

"Конфликты в бизнес-среде должны решаться цивилизованным образом, в гражданско-правовой области в судах, а не посредством привлечения Следственного комитета, МВД для решения вопросов", - заявил адвокат Александр Аснис.

Вместе с Михаилом Абызовым по уголовному делу проходят бывший генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго"Александр Пелипасов, заместитель генерального директора той же компании Галина Фрайденберг, бывший руководитель бизнес-группы "RU-COM" Николай Степанов, зампред совета директоров ОАО "Региональные электрические сети" Максим Русаков. В розыске находится Сергей Ильичев - бывший директор "Региональных электрических сетей".

"Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения и это говорит о том, что неприкасаемых нет и в стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они не занимали", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министром Абызов стал в мае 2012 года. Помогла ли ему новая должность в деле, которое теперь стало уголовным, пока не ясно. Покинул правительство в мае 2018-го после ликвидации "Открытого правительства" как структуры, по мнению политологов, не оправдавшей себя. Бывший министр уехал на свою виллу в Италию. Был задержан, когда вновь появился в России. О скандале и уголовном деле с участием, пусть и бывшего, но все-таки высокопоставленного чиновника доложили Владимиру Путину.

"У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Существуют определённые подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова виноватым", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время избрания меры пресечения сам Михаил Абызов просил не заключать его под стражу, а отпустить под домашний арест на дачу в Барвихе. Адвокаты предложили еще внести залог в размере одного миллиарда рублей. Однако вердикт – арест на два месяца.

Дмитрий Гусев. Игорь Константинов. Сергей Сенченков и Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".