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Трамп перешел к угрозам в адрес России из-за Венесуэлы

19:12
  • среда
  • 27 марта 2019

Американский лидер готов к любым действиям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы. В противном случае возможны последствия.

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Его слова прозвучали во время встречи с супругой лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в Белом доме. "Возможны все варианты действий", - добавил Трамп, говоря о том, какие средства Вашингтон готов задействовать, чтобы Россия "оставила" Венесуэлу, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американских чиновников о вмешательстве Москвы во внутренние дела Венесуэлы. Она подчеркнула, что нашу страну обвиняют в этом "беспричинно", так как страна выстраивает отношения с Венесуэлой в рамках Конституции Боливарианской Республики.

По ее словам, Россия до сих пор продолжает выстраивать сотрудничество с Венесуэлой. Также она прокомментировала информацию о нахождении российских специалистов в Венесуэле. Оно регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве. Его стороны подписали в мае 2001 года.

Как сообщил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, в страну прибыли два самолета из России.

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