Скончался космонавт Валерий Быковский

Прощание состоится 29 марта

Не стало космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского. Он умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в российском Центре подготовки космонавтов.

Прощание с Валерием Федоровичем состоится 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка. "Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и России, весь коллектив ЦПК соболезнуют родным и близким Валерия Федоровича", - говорится в сообщении.

Валерия Быковского относят к первому поколению советских космонавтов, которые вписали немало ярких страниц в историю отечественной пилотируемой космонавтики.

Он родился 2 августа 1934 года, в городе Павловский Посад Московской области. В 1960 году Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Первый полет он совершил командиром корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года. В космосе он провел четверо суток 23 часа шесть минут. Тот полет проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", который пилотировала Валентина Терешкова. После этого пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Валерий Быковский получил за свой следующий космический полет. Его он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года и провел в космосе почти восемь суток в качестве командира корабля "Союз-22".

С 26 августа по 3 сентября 1978 года Быковский полетел в космос командиром корабля "Союз-31" и советско-немецкого экипажа. Продолжительность полета составила семь суток 20 часов 49 минут.

В 1988 году Валерий Быковский был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.