Порошенко опасается говорить с Путиным один на один

Он не собирается этого делать без поддержки "партнеров по проукраинской коалиции"

Президент Украины Петр Порошенко признался, что допускает возможность двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что без поддержки "мировых партнеров по проукраинской коалиции" позиции Киева в этих переговорах будут слабее.

Об этом украинский лидер сказал в интервью телеканалам, отвечая на вопрос, могут ли быть двусторонние форматы переговоров с руководством или представителями России.

При этом Порошенко подчеркнул, что в таком формате могут быть проведены переговоры, в частности, на тему освобождения украинских моряков. Их арестовали в России за нарушение госграницы 25 ноября 2018 года во время устроенной Киевом Керченской провокации. "Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила", - отметил Порошенко, сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко назвал Владимира Путина своим главным и единственным противником. По его словам, диалог с Москвой может быть налажен лишь в случае, если Россия "прекратит оккупацию" Крыма и Донбасса, а также отпустит украинских политзаключенных.

До этого украинский лидер заявил, что не собирался с руководством России "ни кашу варить, ни ее есть, ни на рыбалку бегать". Так он отреагировал на слова Владимира Путина. В Крыму 18 марта президент России заявил, что действия Киева "вызывают оторопь", а с украинскими властями "не сварить каши".

Кроме того, Порошенко также заявлял, что стране не нужен "президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным". А еще ранее он неадекватно отреагировал на предложение кандидатов в главы государства наладить отношения с Москвой.