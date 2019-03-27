Одержимая Brexit Мэй анонсировала свою отставку

Британский премьер умоляет однопартийцев поддержать ее вариант соглашения по Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку. Это произойдет, если однопартийцы поддержат ее вариант сделки по Brexit.

О заявлении главы британского правительства сообщает BBC со ссылкой на участника заседания парламентского Комитета 1922. Он объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии. По словам Мэй, она уйдет с поста главы партии в случае одобрения ее планов по выходу Великобритании из ЕС.

При этом Daily Mirror называет даже конкретные сроки, якобы озвученные Мэй — она готова уйти в отставку до лета.

Другие СМИ приводят слова главы правительства в иных формулировках. Так, по данным Sky News, Мэй заявила о готовности досрочно оставить пост премьер-министра, "чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Brexit". HuffPost пишет, что Тереза Мэй покинет пост сразу после Brexit.

Евросоюз дал Великобритании отсрочку по выходу из объединения до 22 мая, но при одном условии: Лондон должен утвердить проект соглашения до конца марта. Ранее британский парламент уже дважды отвергал сделку Терезы Мэй. В противном случае Brexit произойдет 12 апреля, но без сделки.

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