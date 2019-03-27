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Путин поручил создать новую стратегию развития спорта

22:19
  • среда
  • 27 марта 2019

По словам президента, спорта и физкультура — это "не какая-нибудь развлекушка"

Стратегия развития спорта в России и вопросы привлечения людей к здоровому образу жизни обсуждались на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту. Как подчеркнул Владимир Путин, задачи в этой сфере входят в число приоритетных направлений социальной политики. А развитие спорта высших достижений должно, прежде всего, способствовать популяризации физической культуры. Перед началом заседания президент понаблюдал за тренировкой юных спортсменов.
Собянин рассказал Путину о росте числа занимающихся спортом москвичей

Красиво и слажено, с фирменной улыбкой на лице. Каждое движение в такт даже не музыке, ее часто не слышно под водой, а стуку по металлической треноге.

"Такого нет нигде в мире, чтобы спортсменки имели возможность работать на бортике у станка. Это сделано для того, чтобы девочки могли разгореться как следует перед тренировкой", - говорит 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Чаша - больше обычной, вода теплее, снизу панорамные окна для судей. Не бассейн, а мечта любой синхронистки. Все потому, что техническое задание архитекторам давала лично 5-кратная олимпийская чемпионка Давыдова.

Кузница кадров для будущих чемпионов. Традиционно именно в Москве воспитывают звезд большого спорта. На летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 27 из 56 завоеванных медалей принесли именно московские спортсмены. Самые грациозные и красивые, конечно, синхронистки, в мире им просто нет равных. Одни из секретов - качественная подготовка и начинается она с 7 лет.

А ведь еще несколько лет назад на этом самом месте была заброшенная промзона завода "ЗИЛ", напоминает президенту мэр Москвы. Теперь "Парк Легенд" - спортивный кластер мирового уровня. 

"Конечно, очень важно, чтобы люди занимались спортом каждый день, в шаговой доступности. Поэтому мы увеличили количество спортивных объектов в Москве за эти годы в 2,3 раза. Причём это недорогие объекты, в шаговой доступности: лыжные трассы, беговые и велодорожки, тренажёрные городки-воркаут, катки и так далее. Причём 190 катков с искусственным льдом сделали, они все пользуются огромной популярностью. Ну и конечно, не только от этого - здесь серьёзный вклад здравоохранения в эту цифру, но, тем не менее, спорт тоже важная составляющая - продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года за это время. Практически каждый год на полгода. Это такой рекорд мировой, по динамике продолжительности жизни", - сообщил Сергей Собянин.

Спорт высоких достижений начинается с малого. Об этом говорится в нацпроектах, паспорта которых Путин поручил скорректировать. Важно развивать инфраструктуру в шаговой доступности.

"Физкультура и спорт это не какая-нибудь развлекушка. Это - чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задачи, здоровье нации зависит и без всякого преувеличения - политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения", - заявил Путин.

К 2024 году больше половины россиян должны регулярно заниматься спортом. Для этих целей, считает, президент, можно использовать, например, инфраструктуру школ. Министр просвещения тут же докладывает: по итогам инвентаризации выявили 630 пустующих спортивных объектов. О рациональном использовании на совещании вообще говорили много. Из бюджета на спорт выделено  более 137 миллиардов рублей. Активному образу жизни возраст не помеха. Это уже о московском проекте.

"Коллеги говорили о программе "Московское долголетие". Мы создали специальную программу, Владимир Владимирович, для пожилых людей, где предоставляем возможность заниматься в различных кружках и секциях, в том числе и спортивных. Сегодня вовлечено в это программу за год более 200 тысяч пенсионеров! Это такой удивительный результат. Люди чувствуют себя востребованными, общаются друг с другом и занимаются посильно физкультурой, ощущая себя более здоровыми в физическом и психологическом смысле. Это - хорошая программа, мне кажется можно с коллегами поработать и сделать ее такой более всероссийской программой", - сказал Сергей Собянин.

И на мировой арене Россия должна усилить свои спортивные позиции. Речь о взаимодействии с международными структурами.

"Всем миром мы должны поднимать наш спорт, потому, что сегодня спорт это - политика. Выполним эту задачу, обязательно и будем лучшими из лучших. Мы можем выполнить эту задачу, которую вы поставили перед нами. Будем стараться, но под пристальным вниманием руководства страны", - говорит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер- Усманова.

Одна из главных задач - защита прав и законных интересов наших атлетов. Вспоминает президент  известную историю с допингом.

"Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы.  Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России", - заявил Путин.

Наша страна в очередной раз доказала свою открытость и гостеприимность. Это уже о прошедшей в Красноярске универсиаде, туда приехали молодые атлеты почти из 60 стран мира. Российская сборная стала безоговорочным фаворитом, завоевав 112 медалей. Победители игр сегодня тоже пообщались с президентом.

Начало  разговора, получилось, правда, не совсем обычным. Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы обзор не загораживал.

"Подвинься! Такой здоровый, здоровее спортсменов. Поздравляю вас с результатами выступления на универсиаде, это, конечно уникальный результат! Почти половину всех медалей забрали. С одной стороны не гостеприимно, а с другой стороны порадовали миллионы наших болельщиков", - сказал президент.

"Эта атмосфера праздника тоже и то, что проводилось в России, эта поддержка очень помогала в гонках", - заявила четырёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года Алиса Жамбалова.

И ведь можем повторить. Во всяком случаи заявку на проведение летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге Россия уже направила.

Матвей Шестаков, Дмитрий Панов, Константин Кузнецов. "ТВ Центр", Москва.

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