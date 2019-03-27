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В России жестко ответили Трампу на ультиматум по Венесуэле

21:36
  • среда
  • 27 марта 2019

Ему предложили сначала самому вывести войска из Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США следует самим выполнять обещания по выводу войск из Сирии перед тем, как диктовать другим условия. Так она отреагировала на требование Трампа для Москвы "уйти из Венесуэлы".
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Спикер МИД добавила, что вывести американские войска из Сирии можно очень быстро. "Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу", - сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Диким заявление президента США назвал и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заподозрил Трампа в колониальных замашках. Депутат добавил, что такие высказывания - продолжение линии "на грубое вмешательство в дела суверенного государства, в его сотрудничество с другими странами".

В частности, особенно возмутительны угрозы о применении "всех вариантов действий". Таким образом, Вашингтон вновь пытается навязать свою волю с помощью "права силы", игнорируя "силу права", добавил Слуцкий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна "уйти из Венесуэлы". В противном случае возможны последствия. В частности, он подчеркнул, что США могут рассматривать "все варианты действий".

До этого Мария Захарова прокомментировала информацию о нахождении российских специалистов в Венесуэле. По ее словам, оно регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве. Его стороны подписали в мае 2001 года.

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