Зеленский потроллил Порошенко и Тимошенко при помощи сосисок

Комик ответил на заявление лидера "Океана Эльзы"

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на призыв лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Музыкант ранее попросил жителей Украины голосовать на предстоящих выборах главы государства "не по приколу".

В ответ комик выложил на своей странице в Facebook фотографию, чем-то напоминающую знаменитый снимок группы The Beatles. На фото Зеленского четыре человека стоят друг за другом и держат в руках хот-доги на фоне бензозаправки. Это участники проекта "Квартал 95". Сам шоумен стоит во главе процессии.

"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", — написал Зеленский.

Таким образом, комик потроллил сразу нескольких оппонентов и противников своей кандидатуры на выборах. Кроме Вакарчука его посыл был адресован Юлии Тимошенко. Ранее лидер "Батькивщины" выкладывала в Instagram видеозапись покупки хот-дога на этой же заправке.

А еще внимательные пользователи обратили внимание на словосочетание "ПО Приколу". Это явная отсылка к аббревиатуре ПОП (Петро Олексiйович Порошенко, - прим. ред.) – фамилия, имя и отчество действующего главы государства.

До этого лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в видеообращении призвал украинцев со всей ответственностью подойти к выборам президента. В частности, граждане не должны голосовать "по приколу", считает он. Музыкант не одобряет популярность среди электората кандидатуры Зеленского. Многие сторонники лидера "Квартала-95" считают, что проголосовав за шоумена, люди отдадут свой голос "по приколу" или "против всех".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. В президентской гонке со значительным отрывом лидирует именно Зеленский. За ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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