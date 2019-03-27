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Зеленский потроллил Порошенко и Тимошенко при помощи сосисок

22:14
  • среда
  • 27 марта 2019

Комик ответил на заявление лидера "Океана Эльзы"

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на призыв лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Музыкант ранее попросил жителей Украины голосовать на предстоящих выборах главы государства "не по приколу".
Фавориты президентской гонки на Украине

В ответ комик выложил на своей странице в Facebook фотографию, чем-то напоминающую знаменитый снимок группы The Beatles. На фото Зеленского четыре человека стоят друг за другом и держат в руках хот-доги на фоне бензозаправки. Это участники проекта "Квартал 95". Сам шоумен стоит во главе процессии.

 "Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", — написал Зеленский.

Таким образом, комик потроллил сразу нескольких оппонентов и противников своей кандидатуры на выборах. Кроме Вакарчука его посыл был адресован Юлии Тимошенко. Ранее лидер "Батькивщины" выкладывала в Instagram видеозапись покупки хот-дога на этой же заправке.

А еще внимательные пользователи обратили внимание на словосочетание "ПО Приколу". Это явная отсылка к аббревиатуре ПОП (Петро Олексiйович Порошенко, - прим. ред.) – фамилия, имя и отчество действующего главы государства.

До этого лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в видеообращении призвал украинцев со всей ответственностью подойти к выборам президента. В частности, граждане не должны голосовать "по приколу", считает он. Музыкант не одобряет популярность среди электората кандидатуры Зеленского. Многие сторонники лидера "Квартала-95" считают, что проголосовав за шоумена, люди отдадут свой голос "по приколу" или "против всех".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. В президентской гонке со значительным отрывом лидирует именно Зеленский. За ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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