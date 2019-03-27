Лукашенко пустил "под нож" чиновников из-за загаженного коровника

Уволены вице-премьер, глава Минсельхозпрода и губернатор Могилевской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исполнил обещание отправить в отставку вице-премьера по АПК Михаила Русого, а также главу Минсельхозпрода страны Леонида Зайца. Кроме того, своего поста лишился губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко увидел настоящий "коровий Освенцим". Он приехал в агрохолдинг "Купаловское" в Могилевской области. Там, в одном из коровников, белорусский лидер ужаснулся от условий, в которых содержатся животные. Он потребовал отправить в отставку трех чиновников, в том числе, губернатора области Владимира Доманевского с формулировкой: "Всех под нож".

Также он потребовал список тех, кто отвечает за содержание коровника. По его словам, необходимо возбудить уголовное дело "по всей строгости закона".

До этого Александр Лукашенко уже устраивал разносы подчиненным. Так, в январе текущего года он предложил проверить слух чиновников, которые не выполняют его распоряжения. Перед этим он заявил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства".