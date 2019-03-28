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"Пытаются доминировать во всём": как Израиль использует США

11:20
  • четверг
  • 28 марта 2019

США проводят выгодную для Израиля внешнюю политику, уверен Борис Долгов

В эфире программы "События 25-й час" обсудили американо-израильские отношения и инструменты внешней политики США. На вопросы ведущего ответил доктор исторических наук Борис Долгов.

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"Я вижу такую тенденцию, что Израиль использует ситуацию, когда США пытаются доминировать во всём. Все действия Вашингтона за последнее время – выход США из иранского соглашения, признание Иерусалима столицей Израиля, признание Голан за Израилем – это всё интересы Израиля. Администрации США всегда поддерживали Израиль. Но сейчас мы видим ещё большее сближение стран. На родственном уровне между Трампом и Нетаньяху. Израиль пользуется тем, что США не учитывают мнения других, в том числе своих союзников", - сказал эксперт.

Полный комментарий Долгова смотрите в видео.

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