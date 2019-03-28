"Пытаются доминировать во всём": как Израиль использует США

США проводят выгодную для Израиля внешнюю политику, уверен Борис Долгов

В эфире программы "События 25-й час" обсудили американо-израильские отношения и инструменты внешней политики США. На вопросы ведущего ответил доктор исторических наук Борис Долгов.

"Я вижу такую тенденцию, что Израиль использует ситуацию, когда США пытаются доминировать во всём. Все действия Вашингтона за последнее время – выход США из иранского соглашения, признание Иерусалима столицей Израиля, признание Голан за Израилем – это всё интересы Израиля. Администрации США всегда поддерживали Израиль. Но сейчас мы видим ещё большее сближение стран. На родственном уровне между Трампом и Нетаньяху. Израиль пользуется тем, что США не учитывают мнения других, в том числе своих союзников", - сказал эксперт.

Полный комментарий Долгова смотрите в видео.

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