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Цветы и баурсаки: как в Киргизии встретили Путина

08:50
  • четверг
  • 28 марта 2019

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Владимир Путин в четверг прибыл с государственным визитом в Киргизию по приглашению лидера республики Сооронбая Жээнбекова. Самолёт президента приземлился в аэропорту Бишкека. В "Манасе" его встретили цветами и баурсаками.

В ходе двусторонней встречи главы государств обсудят перспективы развития российско-киргизских отношений, стратегического партнёрства и союзничества. По итогам планируется подписать солидный пакет документов, который охватывает сферы торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, науки и образования, а также вопросы безопасности и военного сотрудничества.

Ранее представитель аппарата президента Киргизии рассказал, что Путина в Бишкеке ожидает церемония встречи в новом формате.

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