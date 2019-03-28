Появилось видео из Алеппо после авиаудара Израиля

В сирийском городе нарушено энергоснабжение

У США на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по просьбе Сирии, не получилось оправдать свою позицию по Голанским высотам.

Все члены Совбеза были едины во мнении: признание Вашингтоном суверенитета Израиля над этой территорией нарушает международное право. Об этом, в частности, прямо заявила постпред Британии. По словам представителя нашей делегации, решение по Голанам пополняет печальную галерею односторонних шагов, предпринятых США в последнее время. Таких, как выход из соглашения по Иранской ядерной сделке, перенос посольства в Иерусалим и оказание содействия косовской армии.

"Позиция России остается неизменной: Голанские высоты - территория Сирийской арабской республики. Они были оккупированы Израилем в 1967 году, а затем незаконно аннексированы. Мы строго придерживаемся резолюции СБ 497, согласно которой одностороннее решение установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительны и не имеют юридической силы", - заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"В США есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния. Дайте их Израилю. Северную или южную Каролину. Почему бы Южную Каролину не отдать? Это хороший участок земли. Ну, подарите Израилю пару штатов, если администрация действительно хочет получить израильскую поддержку", - сказал постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

Ранее Россия также проинформировала членов Совбеза о новой провокации с применением отравляющих веществ, которую готовят в Сирии боевики совместно с так называемыми "Белыми касками". Об этом заявил постпред нашей страны Василий Небензя. На заседании также обсуждали гуманитарную катастрофу в лагере беженцев "Рукбан", где десятки тысяч человек фактически оказались заложниками из-за того, что рядом с поселением находится незаконно развернутая база США. Американские военные не пропускают в лагерь конвои с продовольствием. Из-за их позиции также невозможно эвакуировать оттуда людей.

Сирийские СМИ, тем временем, сообщили о налёте ВВС Израиля на Алеппо, удары пришлись на промзону. В городе нарушено энергоснабжение. По данным израильской прессы, которая ссылается на правозащитников, в результате атаки погибли десять человек, имеются раненые. При этом западные СМИ утверждают, что удару якобы подверглись позиции иранских войск в этом районе.

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