Названа дата свержения Мадуро

Спецоперацию анонсировал ставленник США - президент-самозванец Венесуэлы Хуан Гуайдо

Власти Венесуэлы объявили уже третий выходной подряд после нового масштабного блэкаута. Не работают школы, госучреждения.

По словам Николаса Мадуро, причина повреждений линий электропередачи - диверсия. Электричество в настоящий момент восстанавливают. На этом фоне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов потратить полмиллиарда долларов на то, чтобы привести к власти в Венесуэле своего ставленника - президента-самозванца Хуана Гуайдо. Дональд Трамп в Белом Доме уже принял его жену, заявив, что американская сторона может усилить давление на Каракас и даже применить военную силу.

"Они и так находятся под большим давлением – у них нет денег, нет нефти, ничего нет. У них нет электричества. Невозможно добиться большего давления, разве что военного. Посмотрим. Просто, чтобы вы поняли, все варианты открыты", - сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что "Россия должна уйти из Венесуэлы". На это уже отреагировали в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пояснил, США движет одно желание - прибрать к рукам дешевую венесуэльскую нефть, чтобы использовать ее на своем внутреннем рынке, а продавать, в том числе Европе, дорогую сланцевую. При этом обстановку в республике постоянно нагнетают - накануне Хуан Гуайдо назвал дату начала операции по свержению президента Мадуро – это 6 апреля.

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