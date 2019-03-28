Истории предпринимателей из Сирии, возродивших бизнес из руин

В арабской республике после многих лет вынужденного простоя возрождается малый бизнес

В Сирии после многих лет вынужденного простоя возрождается малый бизнес. До войны Алеппо был промышленным центром страны. Но во время боевых действий террористы уничтожили практически все предприятия в регионе. Их пришлось восстанавливать буквально с нуля. Сейчас сирийская продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж, в том числе в Россию.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.

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