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"Brexit-марафон" в британском парламенте завершился провалом

09:41
  • четверг
  • 28 марта 2019

Парламентарии не сумели взять под контроль "развод" с Евросоюзом

Провалом закончилась попытка британского парламента договориться по условиям выхода страны из ЕС. Дискуссионный марафон в Палате общин продолжался целый день.

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Депутаты внесли восемь альтернативных версий Брекзита, но в результате сами же их и отвергли. Такой абсурдный итог, по мнению экспертов, демонстрирует, насколько сильно расколота страна и политики "разводом" с Брюсселем.

Британский министр по Brexit даже признал, что план Терезы Мэй - который та безуспешно пытается провести через парламент - это лучший вариант. А вот сама глава кабинета, чтобы сдвинуть Brexit с мертвой точки, разыграла свой последний козырь. Она пообещала своим однопартийцам-евроскептикам, что уйдет в отставку после того, как страна выйдет из ЕС.

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