Порошенко получил оплеуху от собственных солдат (видео)

Батальон "Азов" присоединился к бойкоту президента

Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию на встрече с бойцами подразделения специального назначения "Азов".

На кадрах можно заметить, что военные проигнорировали приветствие Порошенко "Слава Украине", но ответили командиру полка, пишет издание "Вести.Украина".

Первый вопрос, который бойцы задали Порошенко, касался коррупции в армии, а также следствия в отношении уволенного первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. На этом глава государства попросил выключить камеры.

Украинский журналист Сергей Иванов, который разместил видео встречи, рассказал, что Порошенко запретил появляться на передовой любым кандидатам в президенты. И действительно, никто, кроме действующего лидера, здесь замечен не был.

После разговора с Порошенко бойцы "Азова" сказали, что не получили вразумительных ответов от главы государства.