ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Куда пойти работать, чтобы получать высокую зарплату

09:16
  • четверг
  • 28 марта 2019

Средняя зарплата в январе по России составила 42,2 тысячи рублей

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года. Больше всех получают работники в сфере добычи полезных ископаемых – 79,5 тысячи рублей.

В каких регионах России работникам платят сотни тысяч рублей
Росстат раскрыл зарплаты чиновников
Названа причина неравенства зарплат мужчин и женщин

За ними следуют финансисты и страховщики - 77,3 тысячи рублей, на третьем месте расположились работники в сфере информации и связи, они получают в среднем 66,2 тысячи рублей, пишет RT.

Работники науки и технической деятельности зарабатывают 61,2 тысячи рублей в месяц, передает "Газета.Ru". Замыкает пятерку лидеров область транспортировки и хранения (46,9 тысячи рублей).

Меньше всех в январе заработали работники гостиниц и общепита (27,2 тысячи рублей), а также трудящиеся в области сельского хозяйства (27,3 тысячи рублей).

Средняя зарплата в январе по России, по данным Росстата, составила 42,2 тысячи рублей, это на восемь процентов больше, чем в минувшем году.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Шахтер
Шахтер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.