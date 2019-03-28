Куда пойти работать, чтобы получать высокую зарплату

Средняя зарплата в январе по России составила 42,2 тысячи рублей

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года. Больше всех получают работники в сфере добычи полезных ископаемых – 79,5 тысячи рублей.

За ними следуют финансисты и страховщики - 77,3 тысячи рублей, на третьем месте расположились работники в сфере информации и связи, они получают в среднем 66,2 тысячи рублей, пишет RT.

Работники науки и технической деятельности зарабатывают 61,2 тысячи рублей в месяц, передает "Газета.Ru". Замыкает пятерку лидеров область транспортировки и хранения (46,9 тысячи рублей).

Меньше всех в январе заработали работники гостиниц и общепита (27,2 тысячи рублей), а также трудящиеся в области сельского хозяйства (27,3 тысячи рублей).

Средняя зарплата в январе по России, по данным Росстата, составила 42,2 тысячи рублей, это на восемь процентов больше, чем в минувшем году.