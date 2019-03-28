ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочери Юлии Началовой предрекли необычную судьбу

09:14
  • четверг
  • 28 марта 2019

Жизнь девочки будет связана с творчеством

Поклонников Юлии Началовой после смерти певицы волнует, какая судьба ждет ее дочь Веру Алдонину. Девочке всего 12 лет и она тяжело перенесла внезапную гибель мамы.

Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото
Такую Юлию Началову вы не видели. Шесть необычных фото певицы

Журналисты в поисках ответа на вопрос о будущем Веры обратились к ясновидящей. Гадалка раскинула карты и сообщила, что ждет девочку. "Жизнь Веры будет счастливой и интересной", - заявила экстрасенс.

По словам ясновидящей, во многом девочка похожа на Юлию. "Такая же светлая, творческая, но по стопам матери Вера не пойдет и певицей точно не станет", - цитирует Teleprogramma.pro гадалку.

Однако жизнь девочки будет связана с творчеством. "Возможно даже, что она станет актрисой. Как бы то ни было, самореализация в профессии, которая подарит ей ощущение счастья, в ее жизни будет", - резюмировала ясновидящая.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа  острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

Во время похорон Юли было объявлено, что Вера не останется жить с отцом Евгением Алдониным. Семья решила, что девочка поселиться с родителями Началовой.

Новости по теме
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.