Дочери Юлии Началовой предрекли необычную судьбу

Жизнь девочки будет связана с творчеством

Поклонников Юлии Началовой после смерти певицы волнует, какая судьба ждет ее дочь Веру Алдонину. Девочке всего 12 лет и она тяжело перенесла внезапную гибель мамы.

Журналисты в поисках ответа на вопрос о будущем Веры обратились к ясновидящей. Гадалка раскинула карты и сообщила, что ждет девочку. "Жизнь Веры будет счастливой и интересной", - заявила экстрасенс.

По словам ясновидящей, во многом девочка похожа на Юлию. "Такая же светлая, творческая, но по стопам матери Вера не пойдет и певицей точно не станет", - цитирует Teleprogramma.pro гадалку.

Однако жизнь девочки будет связана с творчеством. "Возможно даже, что она станет актрисой. Как бы то ни было, самореализация в профессии, которая подарит ей ощущение счастья, в ее жизни будет", - резюмировала ясновидящая.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

Во время похорон Юли было объявлено, что Вера не останется жить с отцом Евгением Алдониным. Семья решила, что девочка поселиться с родителями Началовой.