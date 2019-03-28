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Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

09:06
  • четверг
  • 28 марта 2019

Виктор Ишаев проходит фигурантом "лесного дела"

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве. Он проходит фигурантом дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.

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Утром 28 марта в администрацию Хабаровского края пришли сотрудники ФСБ. В частности, как сообщает источник "Интерфакса", они ведут обыск в кабинете зампреда правительства региона Владимира Хлапова.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края подтвердила, что проверка в здании администрации проходит в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

20 марта суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампредседателя правительства края Василия Шихалева по "лесному делу". Второй фигурант дела, который также был арестован – это крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

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