Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Виктор Ишаев проходит фигурантом "лесного дела"

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве. Он проходит фигурантом дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.

Утром 28 марта в администрацию Хабаровского края пришли сотрудники ФСБ. В частности, как сообщает источник "Интерфакса", они ведут обыск в кабинете зампреда правительства региона Владимира Хлапова.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края подтвердила, что проверка в здании администрации проходит в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

20 марта суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампредседателя правительства края Василия Шихалева по "лесному делу". Второй фигурант дела, который также был арестован – это крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.