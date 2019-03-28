Не молоко: что специалисты нашли в масле из российских магазинов

Масло только одной марки достойно употребления

Эксперты Росконтроля проанализировали качество топленого сливочного масла, которое продается в российских магазинах, и назвали лучшую марку. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Всего было отобрано масло пяти брендов: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл", "Избенка". Специалисты проверили продукта на безопасность, микробиологические показатели и соответствие состава заявленной маркировке.

Росконтроль пришел к выводу, что масло только одной марки достойно употребления – это "Молградъ". Оно не содержит немолочных жиров, имеет сбалансированный запах, вкус и консистенцию. В остальных образцах эксперты обнаружили небольшую примесь говяжьего жира.

Масло President не устроило экспертов запахом, привкусом окисленного жира, а также слишком рыхлой консистенцией. По микробиологическим и физико-химическим показателям все бренды оказались соответствующими всем обязательным требованиям.