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Пьяного 18-летнего сына Порошенко нашли спящим под столом (видео)

11:05
  • четверг
  • 28 марта 2019

Михаил Порошенко как и его отец не знает своей меры

В интернете появилось видео, на котором младший сын президента Украины Петра Порошенко Михаил находится в совершенно невменяемом состоянии.

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Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

Сначала друзья пытались вытащить 18-летнего Михаила Порошенко из-под стола, так как должны были прийти родители одной из девушек. Затем парня уложили на кровать в одной из комнат. Следующий эпизод показывает нам президентского сына, склонившегося над унитазом. В конце видео он уже лежит на полу с цветком между ягодицами.

"Пока украинцы сидят в нищете Миша проводит время на лютых "вписках", закидываясь наркотой и заливаясь элитным алкоголем", - пишет telegram-канал "Президент с косой".

Михаил Порошенко - ученик престижного британского колледжа Concord. В 2017 году он попал на фото в толстовке с надписью, очень похожей на слово Russia, чем вызвал негодование своего отца. Президенту пришлось объяснить, что сын надел эту толстовку на Хэллоуин.

Тем временем, Петр Порошенко также не прочь выпить и часто появляется в общественных местах в нетрезвом состоянии. Так, например, во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в начале декабря 2018 года, Порошенко произнес речь, едва ворочая языком.

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