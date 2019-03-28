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Порошенко оскандалился в церкви из-за неподобающего вида

11:03
  • четверг
  • 28 марта 2019

У президента опять возникли проблемы с ноской пиджака

Пользователи социальны сетей вновь высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко. Во время посещения храма в Тернополе пиджак главы государства сильно топорщился.

 

Фото опубликовал журналист Александр Дубинский. "Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?", - спросил репортер.

Интернет-пользователи тут же предположили, что Порошенко "украл икону", "заправил в трусы бронежилет", "обложил себя инструкциями из Вашингтонского обкома", "Украл десять заповедей. А "не укради" теперь топорщится".

"Он вынашивает томос", - написали одни.

"Ошибка: это не томос, а термос с охлажденным самодельным напитком", - предположили другие.

Ранее в социальных сетях высмеяли Порошенко за "заправленный в трусы пиджак". Конфуз произошел во время фотографирования со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном.

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