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В мире равных нет: конструктор об уникальности ЗРК "Тор-М2"

10:39
  • четверг
  • 28 марта 2019

Новейшие зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса действия уже начали поступать в подразделения ПВО Сухопутных войск

Конструктор Виктор Елецкий, разработавший ракету 9М338К, рассказал об особенностях зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".

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По его словам, новейший ЗРК может контролировать воздушное пространство в полосе обороны целого полка или бригады, а также стрелять прямо во время движения. Уникальность "Тора" заключается в том, что он может обстреливать одновременно четыре цели, пояснил конструктор.

"Дальность ее полета (ракеты 9М338К – прим. ред.) позволяет комплексу "Тор-М2" прикрывать войска по фронту 20 километров. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится", - рассказал Елецкий в интервью газете "Известия".

Некоторые зарубежные образцы приближаются по тем или иным параметрам к характеристикам "Тор-М2", признал конструктор, но по совокупности возможностей аналогов у новейшего российского ЗРК нет. "Могу с уверенностью сказать: среди средств ПВО малой дальности "Тору" нет равных", - заявил Елецкий.

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