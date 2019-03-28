"Какой ангел!" Пятилетняя дочь Пугачевой произвела фурор

Белокурая девочка стала звездой модного показа

В Москве прошел модный показ дочери Валентина Юдашкина Галины, которая тоже стала дизайнером. Она представила детскую коллекцию. В роли моделей выступили отпрыски российских знаменитостей.

На подиум вышли дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, сын Яны Рудковской Александр Плющенко, а также наследники Аллы Пугачевой двойняшки Елизавета и Гарри. Примадонна поделилась в Instagram кадрами с мероприятиями.

Поклонники Пугачевой внимательно изучили видео и пришли к выводу, что Лиза произвела на подиуме фурор. Пятилетняя белокурая девочка стала звездой модного показа, передает "Дни.ру".

Народ отметил невероятную артистичность и красоту Лизы. "О Боже, какой ангел!" "На маму похожа, очень красивая", "Лизонька копия Аллочка,такая же умная и красивая.Будет и талантливая,как мамочка Аллочка", "Это не девочка,это чудо какое то,чудо чудное, необыкновенно хороша", - написали в комментариях подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.)

Напомним, дочь Алле Пугачевой родила суррогатная мать. Девочка появилась на свет 18 сентября 2013 года. Отец малышки - Максим Галкин.