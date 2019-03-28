"Салам, аскер!": Путин заговорил на киргизском

Президент России прибыл в Киргизию с государственным визитом

Развитие двусторонних отношений России и Киргизии, укрепление стратегического партнёрства, интеграция в рамках Евразийского экономического союза - главные темы переговоров Владимира Путина и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Утром российский лидер прибыл в Бишкек с государственным визитом. По итогам встречи будет подписан крупный пакет документов о развитии сотрудничества в самых различных сферах.

Восточный колорит. Вместо хлеба-соли у трапа российского борта номер 1 цветы и баурсаки с медом – киргизский десерт из теста. К государственному визиту Владимира Путина в среднеазиатской республике готовились особенно тщательно – российский лидер прибыл в Бишкек по приглашению президента Сооронбая Жээнбекова. Из аэропорта главы двух стран отправились в резиденцию "Ала-Арча".

Во время церемонии Владимир Путин обратился к гвардейцам почётного караула и поприветствовал их на киргизском языке. "Салам, аскер!", - сказал он ("Здравствуйте, солдаты", - прим. ред.).

Затем состоялась встреча в узком формате в стенах Конгресс-холла. На повестке – подписание солидного пакета документов. Они охватывают сотрудничество в различных сферах. В частности, торговли и инвестиций – неслучайно в составе российской делегации множество представителей бизнеса. Россия помогает Киргизии адаптироваться к требованиям Евразийского экономического союза. В феврале Москва отменила ограничения на поставки сельхозпродукции из Кыргызстана. Также обсуждаются вопросы науки и образования, промышленности и энергетики.

"Кыргызстан - наш надежный союзник и стратегический партнер. Поэтому мы работали и будем работать в двустороннем плане и на международных площадках. Только что мы с вами говорили: совсем скоро Кыргызстан принимает крупную международную организацию. Саммит шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что он пройдет на высоком хорошем уровне. Я в самом начале хотел бы отметить, что благодаря Вашим усилиям в Кыргызстане - спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать задачи социально-экономического характера. Прежде всего, об этом будем сегодня говорить", - сказал Путин.

Лидеры двух стран обсуждают сотрудничество в регионе. Киргизия сейчас председательствует в ШОС и ОДКБ. Первый саммит пройдет в Бишкеке в июне, второй – в ноябре. Еще один документ, который запланирован к подписанию, - протокол о внесении изменений в соглашение 12-го года об условиях и статусе пребывания российской военной базы в Киргизии. Она включает несколько объектов – в том числе, стратегический аэродром Кант в Чуйской области. Наши военные приравнены в республике к дипломатическим работникам и пользуются неприкосновенностью.

"Хочу выразить признательность за очередную помощь нашим вооруженным силам. И мы всегда будем укрупнять наши дружественные отношения между нашими странами. Добро пожаловать в Кыргызстан", - заявил Жээнбеков.

После завершения переговоров президенты примут участие в восьмой по счету российско-киргизской конференции "Новые горизонты стратегического партнёрства и интеграции". Затем лидеры посетят дом-музей Чингиза Айтматова – для обеих наций культового литератора, писавшего в основном на русском языке и называвшего его родным. Официальный визит завершится возложением цветов к вечному огню.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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