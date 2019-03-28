Морская "Черная дыра": новейшая подлодка спущена на воду в Петербурге

В Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта "Варшавянка" для Тихоокеанского флота

Новая и улучшенная подводная лодка знаменитого проекта "Варшавянка". На вооружение Тихоокеанского флота поступила современная субмарина "Петропавловск-Камчатский".

Скорость подводного хода достигает почти 40 километров в час, а глубина погружения - 300 метров. Лодка может находиться в автономном плавании 45 дней. На её вооружении - торпедные аппараты и ударный ракетный комплекс "Калибр". Уникальное гидроакустическое покрытие делает субмарину практически бесшумной. "Чёрная дыра" - так специалисты НАТО называют лодки этого поколения из-за их характеристик.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен