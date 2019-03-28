Кандидат в президенты Украины снялся с выборов

При этом по закону выйти из предвыборной гонки все желающие могли до 7 марта

Считанные дни остались до президентских выборов на Украине. Количество нарушений избирательной кампании только растёт. Некоторые кандидаты отказываются от участия. А самые смелые вступают в диалог с Россией.

На выборах президента Украины одним кандидатом стало меньше. От продолжения борьбы за высший пост отказался старожил украинской политики Александр Мороз.

"Прошу с этого момента не считать меня кандидатом на пост президента Украины. Я убежден, что готовятся небывалые бесцеремонные фальсификации выборов. Актив партии считает невозможным мое дальнейшее участие в кампании. Вместе с тем я призываю вас прийти на выборы и проголосовать. Иначе кто-то проголосует за вас", - заявил кандидат в президенты Украины Александр Мороз.

Впрочем, формально это не более чем заявление. Короче список фамилий в бюллетене уже не станет. По закону выйти из предвыборной гонки кандидаты могли до 7 марта. Отказ Мороза, скорее всего, расстроит только его сторонников. А действующую власть куда больше обрадовало бы исключение из списка оппозиционного кандидата Юрия Бойко. Его поездка вместе с Виктором Медведчуком в Москву для обсуждения экономических вопросов вызвала истерику у официального Киева и в рядах националистов. Накануне радикалы устроили беспорядки возле дома Медведчука в Киевской области. Территорию забросали фаерами и пригрозили продолжать в том же духе. Полиция никак не реагировала. Хотя несколькими часами ранее в Виннице за использование пиротехники были задержаны несколько участников акции протеста, приуроченной к приезду в город президента Порошенко.

За три дня до выборов теряющая политические очки власть пытается действовать все жестче: и на улицах, и в кабинетах. О поездке Бойко и Медведчука в Москву накануне говорили на заседании правительства. Подключился и генпрокурор. Заявил о возбуждении дела о незаконном пересечении границы, но лишь подчеркнул свою юридическую некомпетентность. Ведь именно по закону никакого нарушения не было.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен