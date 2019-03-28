Авиация, флот и десант: в Крыму прошли масштабные военные учения

Задача учений – проверка готовности совмещенных сил к отражению угроз в Черном море

В Крыму прошли совместные учения сразу нескольких ведомств. Проверить уровень готовности военных сил, ликвидировать условные цели противников и отработать освобождение захваченных кораблей.

Корабли выстраиваются в кильватер, расстояние между ними рисуют по заданному маршруту, координируя свои действия с помощью сигналов и радиосвязи.

В голове колонны корабль пограничной службы "Дон". В хвосте "Жемчуг". Между ними малый противолодочный корабль черноморского флота "Касымов". Пункт назначения совместной эскадры - район мыса Опук на Керченском полуострове.

Это, по сути, не учения, а совместная тренировка. Авиация, флот и десант разных ведомств отрабатывают все элементы противодействия нарушителям государственной границы.

Первыми огонь открывают вертолёты отдельного отряда ФСБ. Делают десять заходов и уничтожают надводные цели, которые по легенде учений мешают судоходству в регионе.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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