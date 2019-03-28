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Количество приемных семей в Москве выросло в 7,5 раза

11:58
  • четверг
  • 28 марта 2019

19 тысяч детей-сирот обрели новую семью за 2010-2018 годы

За последние восемь лет в Москве число приемных семей выросло с 358 до почти 2,7 тысячи. Всего в семьях воспитываются 92,7% столичных сирот.

Столичные семьи взяли на воспитание около 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом в учреждениях для сирот проживают 1497 детей, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве регулярно проходят "День аиста", в рамках которого желающие взять ребенка на воспитание могут прийти в центры и познакомиться с воспитанниками, напоминает мэрия.

Ежемесячная выплата на содержание приемного ребенка варьируется от 16,5 тысячи рублей до 27,5 тысячи рублей, она зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Выплаты семьям, воспитывающих ребенка-инвалида, составляют от 16,7 тысячи рублей до 28,39 тысячи рублей.

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