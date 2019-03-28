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Несколько выделенок в Москве отдадут общественному транспорту

12:16
  • четверг
  • 28 марта 2019

Речь идет о трассах, которые проложены через районы, где нет альтернативного магистрального транспорта

С 14 апреля в Москве на пяти столичных магистралях вводится ежедневный режим работы выделенных полос.

Речь идет следующих магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира - Ярославское шоссе; ул. Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе; Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - ул. Минская; ул. Нижегородская - Рязанский проспект.

На них будут демонтированы дорожные знаки с изображением молоточков, водителей уведомят об изменениях световые табло на дорогах и экипажи дорожного патруля. Также вся информация будет размещена на едином транспортном портале и в навигационных системах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" и других.

"Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Сегодня по ним проходит 244 пригородных и городских маршрута", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Теперь пассажиры смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути, а бригады экстренных служб беспрепятственно достичь места назначения. "Автомобили такси также поедут быстрее, благодаря чему клиенты станут меньше ожидать прибытия машины", - отметили в ЦОДД.

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