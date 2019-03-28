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Задержан террорист, причастный к взрывам в метро в 2010 году

12:51
  • четверг
  • 28 марта 2019

Боевика задержали в Дагестане

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане участника "бандгруппы Вагабова", которая причастна к организации терактов в московском метро в 2010 году. Девять лет назад произошли взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии.

Задержанный участник банды уже доставлен в Москву. В ФСБ напомнили, что главарь группировки был ликвидирован еще в 2010 году, пишет РИА Новости. 

Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли 29 марта 2010 года с интервалом менее часа. Бомбы в вагонах поездов привели в действие террористки-смертницы, уроженки Дагестана, в утренний час пик. В общей сложности, погибли 40 человек, 160 пострадали. Организаторы этих атак были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.

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