Жена-красавица и маленький сын: как живет бывший муж Началовой Евгений Алдонин

Футболист не любит афишировать свою личную жизнь и заботится о близких

После смерти российской певицы Юлии Началовой резко поднялся интерес к жизни ее бывших мужей и возлюбленных: певца Дмитрия Ланского, футболиста Евгения Алдонина, хоккеиста Александра Фролова и судьи Вячеслава Кудри.

За своего первого мужа Ланского Началова вышла замуж в 20 лет. Эти трехлетние отношения не казались серьезными, тем не менее, развод для обоих дался нелегко. Со вторым мужем, футболистом Алдониным, певица также прожила недолго, однако их союз был более похож на взаимоотношения зрелых людей. В браке родился ребенок, а после развода они смогли сохранить доверительные отношения.

Началова и Алдонин поженились 1 июня 2006 года. Спустя полгода у пары родилась дочь Вера. Крестной мамой для девочки стала российская певица Лариса Долина, а крестным папой футболист Ролан Гусев. Несмотря на кажущуюся со стороны идиллию, пара Началова-Алдонин распалась спустя пять лет – они развелись в декабре 2011 года. Причиной тому стало нежелание ни одного из супругов мириться с работой другого. Алдонин не любил сопровождать Началову на светских выходах, а Юлия не хотела отказываться от карьеры ради семьи.

После развода Евгений и Юлия смогли сохранить теплые и дружеские отношения. Футболист оставил бывшей жене роскошную квартиру на Нежинской улице. Вера осталась жить с матерью, но часто гостила у отца.

Спустя четыре года футболист снова женился. Его избранницей стала девушка Ольга, модельной внешности блондинка. О ней практически ничего не известно. Вера быстро нашла общий язык с мачехой и с нетерпением ждала появления сводного брата.

Общий ребенок Евгения и Ольги появился на свет в октябре 2016 года. Мальчика назвали Артемом. Несмотря на то, что Евгений, Ольга, Вера и малыш жили как одна семья, после смерти Началовой было решено, что девочка будет жить с бабушкой и дедушкой со стороны Юлии. При этом Алдонин продолжит принимать активное участие в воспитании 12-летней дочери.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.