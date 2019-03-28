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В России взлетели цены на авиабилеты

13:27
  • четверг
  • 28 марта 2019

Темпы роста цен за два месяца текущего года оказались втрое выше, чем за весь 2018 год

В России резко подорожали цены на авиабилеты. Так, в экономклассе за два месяца 2019 года рост составил 7,5%. Темпы оказались втрое выше, чем за весь 2018 год, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на АЭВТ, причиной роста цен стали удорожание горюче-смазочных материалов на 30% по сравнению с 2017 годом. Увеличились также и аэропортовые расходы. В письме ассоциации говорится, что 2018 год стал "беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний".

Для сдерживания дальнейшего роста АЭВТ предлагает принять комплекс мер по поддержке авиакомпаний. В частности, предоставить авиакомпаниям единовременную субсидию в размере 23,18 миллиарда рублей.

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