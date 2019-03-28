Что известно о новой субмарине "Петропавловск-Камчатский"

В Петербурге представили подлодку нового поколения для Тихоокеанского флота

Новая и улучшенная подводная лодка знаменитого проекта "Варшавянка". На вооружение Тихоокеанского флота поступила современная субмарина "Петропавловск-Камчатский". В четверг в Санкт-Петербурге подлодку спустили на воду.

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - это первая субмарина проекта 636, предназначенная для Тихоокеанского флота. Знаменитая "Варшавянка", но доработанная и усовершенствованная - даже по сравнению с предыдущей серией этих субмарин, построенных здесь же, в Санкт-Петербурге, для Черноморского флота.

Лодки проекта 636.3 - это третье, усовершенствованное поколение субмарин проектов 877 и 877ЭКМ, строившихся еще для стран Варшавского договора. Специалисты НАТО называют эти лодки "Черная дыра" за свою сверхскрытность и малошумность. Отсутствие двигателей надводного хода, уникальное гидроакустическое покрытие корпуса позволяет субмарине маскироваться под шум морской волны. Намеченную цель лодка может поразить, находясь на дистанции в три-четыре раза превышающей ту, на которой может быть обнаружена она сама.

Спуск субмарины со стапелей - операция длительная, зато под водой лодка идёт со скоростью 20 узлов, это почти 40 километров в час, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток. На вооружении - торпедные аппараты калибра 533 миллиметра, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр", его дальность поражения цели - 500 километров.

Создание тихоокеанской серии Лодок проекта 636.3 началось в июле 2017 года. Кроме Петропавловска в доках Алмиралтейских верфей идёт работа ещё над тремя кораблями - это "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Вся серия из шести субмарин будет готова к 2022 году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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