Забайкалью выделили 3 млрд руб. из резервного фонда

Стало известно, на что потратят крупную сумму

Более трех миллиардов рублей выделят Забайкалью из резервного фонда правительства. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

По словам премьера, средства помогут обеспечить сбалансированность краевого бюджета. Дмитрий Медведев поручил Минфину проконтролировать, как именно будет расходоваться субсидия. Деньги, прежде всего, должны пойти на заработные платы. Ещё два с половиной миллиарда рублей дополнительно выделят на развитие авиаперевозок в сторону Дальнего Востока. Также правительство укрепит транспортную сеть регионов.

"Всего на период до 2021 года мы на эти цели направляем почти 71 миллиард рублей. Работа будет вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Здесь деньги идут на приведение в порядок автодорог, значит, и на создание одного из важных участков транспортного маршрута из Европы на Восток в Западный Китай", - сказал Медведев.

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