В Москве до 2020 года закроют станцию метро "Каховская"

Власти Москвы 30 марта закроют станцию метро "Каховская" на реконструкцию

В четверг стало известно, что уже в эту субботу почти на два года будет закрыта станция метро "Каховская". На время закрытия её почти полностью перестроят, обновят облицовку платформы, заменят железнодорожные пути и возведут дополнительный переход на соседнюю серую ветку.

Для пассажиров обновленная "Каховская" откроется уже в составе южного участка Большой кольцевой линии. Накануне туда со стороны будущей станции "Зюзино" дошёл тоннеле-проходческий комплекс. Сейчас вокруг котлована устанавливают ограждения, чтоб приступить к непосредственному строительству самой станции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен