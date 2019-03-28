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В Москве до 2020 года закроют станцию метро "Каховская"

15:01
  • четверг
  • 28 марта 2019

Власти Москвы 30 марта закроют станцию метро "Каховская" на реконструкцию

В четверг стало известно, что уже в эту субботу почти на два года будет закрыта станция метро  "Каховская". На время закрытия её почти полностью перестроят, обновят облицовку платформы, заменят железнодорожные пути и возведут дополнительный переход на соседнюю серую ветку.

Для пассажиров обновленная "Каховская" откроется уже в составе южного участка Большой кольцевой линии. Накануне туда со стороны будущей станции "Зюзино" дошёл тоннеле-проходческий комплекс. Сейчас вокруг котлована устанавливают ограждения, чтоб приступить к непосредственному строительству самой станции.

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