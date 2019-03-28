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Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

15:07
  • четверг
  • 28 марта 2019

Путепровод на юго-востоке Москвы будет построен до конца 2019 года

До конца года на юго-востоке столицы будет завершено строительство путепровода через Московское центральное кольцо в районе станции "Андроновка". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительного объекта.

Трасса соединит улицу Пруд-Ключики с первой Фрезерной улицей, что улучшит транспортное обслуживание районов Лефортово и Нижегородский. Проезжую часть расширят до четырех полос, вдоль улицы построят боковые съезды. Кроме того, благодаря тротуарам пассажиры смогут комфортно добраться не только до ближайшей станции МЦК, но и до железнодорожной платформы "Фрезер". Сам путепровод дает старт новому большому транспортному проекту города.

"Именно здесь, в этой точке начинается строительство юго-восточной хорды, которая будет примыкать к северо-восточной хорде. Здесь будет очень сложный ТПУ, строящаяся эстакада будет давать возможность выезжать на юго-восточную хорду. Юго-восточная хорда сама по себе пока находится в проектировании, проектирование идет сразу на четырех участках. Надеюсь, что в конце этого года,  в начале следующего, мы уже выйдем на строительные работы", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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