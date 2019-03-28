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Истребители США F-35 признали непригодными

14:11
  • четверг
  • 28 марта 2019

Власти Бельгии сначала хотели приобрести самолеты, но теперь сомневаются

Американские истребители пятого поколения F-35 оказались непригодными для ведения боевых действий. У самолета есть дефекты, которые ставят под угрозу жизнь экипажа.

К такому выводу пришли эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO). Так, в частности, у F-35 низкая точность стрельбы, слабая защита от кибератак и недолговечность конструкции.

Ранее власти Бельгии намерены купить 34 американских истребителя на сумму около четырех миллиардов евро, пишет "Газета.Ru". Но теперь появившаяся информация поставила сделку под сомнение.

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