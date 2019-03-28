Москва обеспечит пациентам лечение от рака по новым стандартам

Столичные власти выделили на эти цели дополнительно более 15 миллиардов рублей

Москва первым из росийских регионов начинает переход на новые федеральные стандарты лечения онкологических заболеваний. В четверг столичные онкологи на конференции в центре Логинова обсуждали клинические рекомендации и протоколы лечения. Один из новых принципов заключается в том, что теперь стоимость терапии для оплаты по ОМС будет определяться конкретно для каждого больного. В этом году правительство Москвы дополнительно выделило более 15 миллиардов рублей на закупку препаратов таргетной и иммунной терапии. Также теперь в полном объеме будет обеспечена химеотерапия для пациентов с шестью видами самых распространенных онкологических заболеваний.

В случаях, когда операции не избежать, лучше всего использовать самые передовые методики - без разрезов и кровопотери. Так, у столичных медиков огромный опыт проведения современных операций по удалению всех видов опухолей прямой кишки, когда пациенты возвращаются к активной жизни буквально через считанные дни.

Он даже ничего не почувствовал: час сна в операционной – и снова в строю! Опухоль у Виктора Потапченкова обнаружили во время планового обследования в родном Черкесске. Предложили сложную полостную операцию - долгий реабилитационный период, временная искусственная трубка. Но Виктор вовремя узнал о центре колопроктологии в Москве. Получил направление. Спустя три дня после операции уже готовится к выписке.

Без единого разреза и капли крови. Доброкачественные опухоли прямой кишки, а также рак на ранней стадии здесь лечат с помощью трансанальной эндомикрохирургии. Это самый современный и безопасный метод. Через специальную трубу - ректоскоп - хирург удаляет опухоль ультразвуковым скальпелем. Ювелирный труд: работа пятимиллиметровыми инструментами в пространстве диаметром четыре сантиметра.

В центре колопроктологии успешно провели уже около 700 таких операций – это самый большой опыт в стране, а в мире таких клиник – единицы.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Полины Кастрицкой.

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