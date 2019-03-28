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Москва обеспечит пациентам лечение от рака по новым стандартам

15:41
  • четверг
  • 28 марта 2019

Столичные власти выделили на эти цели дополнительно более 15 миллиардов рублей

Москва первым из росийских регионов начинает переход на новые федеральные стандарты лечения  онкологических заболеваний. В четверг столичные онкологи на конференции в центре Логинова обсуждали клинические рекомендации и протоколы лечения. Один из новых принципов заключается в том, что теперь стоимость терапии для оплаты по ОМС будет определяться конкретно для каждого больного.  В этом году правительство Москвы дополнительно  выделило  более 15 миллиардов рублей  на закупку препаратов таргетной и иммунной терапии. Также теперь в полном объеме будет обеспечена химеотерапия для пациентов с шестью видами самых распространенных онкологических заболеваний.

В случаях, когда операции не избежать, лучше всего использовать самые передовые методики - без разрезов и  кровопотери. Так, у столичных медиков огромный  опыт проведения  современных операций по удалению всех видов опухолей прямой кишки, когда пациенты возвращаются к активной жизни буквально через считанные дни.

Он даже ничего не почувствовал: час сна в операционной – и снова в строю! Опухоль у Виктора Потапченкова обнаружили во время планового обследования в родном Черкесске. Предложили сложную полостную операцию - долгий реабилитационный период, временная искусственная трубка. Но Виктор вовремя узнал о центре колопроктологии в Москве. Получил направление. Спустя три дня после операции уже готовится к выписке.

Без единого разреза и капли крови. Доброкачественные опухоли прямой кишки, а также рак на ранней стадии здесь лечат с помощью трансанальной эндомикрохирургии. Это самый современный и безопасный метод. Через специальную трубу - ректоскоп - хирург удаляет опухоль ультразвуковым скальпелем. Ювелирный труд: работа пятимиллиметровыми инструментами в пространстве диаметром четыре сантиметра.

В центре колопроктологии успешно провели уже около 700 таких операций – это самый большой опыт в стране, а в мире таких клиник – единицы.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Полины Кастрицкой.

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