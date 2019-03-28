Реставраторы фонтана "Дружба народов" приготовили сюрприз для москвичей

Обновление фонтана "Дружба народов" подходит к концу

На ВДНХ завершается реставрация легендарного фонтана "Дружба народов". В четверг на место начали возвращать скульптуры 16 девушек, символизирующих республики СССР. Их демонтировали осенью и несколько месяцев они провели в мастерской.

Пять месяцев пустовал восьмигранный бассейн, пока самый знаменитый и любимый москвичами фонтан "Дружба народов" находился на реставрации. И вот теперь строительные и инженерные работы полностью завершены.

Дело за реставраторами. Они обещают буквально ослепить обновлённым слоем позолоты и гарантируют 100% историческую достоверность всех скульптур.

Отреставрированные скульптуры красавиц возвращаются на свой постамент, но увидеть, как они похорошели, пока не получится, поскольку для защиты завёрнуты в мягкую брезентовую ткань. Её снимут уже только перед пусконаладочными работами к концу апреля.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Татьяны Сидоровой.

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