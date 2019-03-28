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Реставраторы фонтана "Дружба народов" приготовили сюрприз для москвичей

15:34
  • четверг
  • 28 марта 2019

Обновление фонтана "Дружба народов" подходит к концу

На ВДНХ завершается реставрация легендарного фонтана "Дружба народов". В четверг на место начали возвращать скульптуры 16 девушек, символизирующих республики СССР. Их демонтировали осенью и несколько месяцев они провели в мастерской.

Пять месяцев пустовал восьмигранный бассейн, пока самый знаменитый и любимый москвичами фонтан "Дружба народов" находился на реставрации. И вот теперь строительные и инженерные работы полностью завершены.

Дело за реставраторами. Они обещают буквально ослепить обновлённым слоем позолоты и гарантируют 100% историческую достоверность всех скульптур.

Отреставрированные скульптуры красавиц возвращаются на свой постамент, но увидеть, как они похорошели, пока не получится, поскольку для защиты завёрнуты в мягкую брезентовую ткань. Её снимут уже только перед пусконаладочными работами к концу апреля.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Татьяны Сидоровой.

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Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
Реставрация фонтана "Дружба народов"
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