От осинки не родятся апельсинки: пьяный сын крупно подставил Порошенко перед выборами

Президент плохо воспитал своего сына

Видео с пьяным 18-летним сыном Петра Порошенко существенно портит его репутацию накануне президентских выборов.

К такому выводу пришла адвокат Татьяна Монтян. Ей стало немного жаль Михаила, поскольку в век цифровых технологий очень сложно что-то оставить не запечатленным. "Ничего особого на самом деле крохотный сынулька не вытворил. Ну, нажрался в зюзю, ну, засунул в задницу тюльпан, ну поблевал у фаянсового друга – с кем не бывает", - сообщила правозащитник.

Проблема состоит в другом: Михаил Порошенко, видимо, не осознает, что он сын президента страны и все, что он делает, отражается на репутации его отца.

"Это значит, что Порошенко вообще не занимается воспитанием своего ребенка, который не имеет ни малейшего понятия об ответственности, возложенной на него <…> В общем, так Петюльке и надо – яблочко от яблони далеко не падает", - подчеркнула Монтян.

Ранее в интернет слили видео пьяного Михаила Порошенко на вписке у друзей. Сын президента был абсолютно в невменяемом состоянии. Сначала его пытались вытащить 18-летнего Михаила Порошенко из-под стола, затем парня уложили на кровать в одной из комнат. Следующий эпизод показывает нам президентского сына, склонившегося над унитазом. В конце видео он уже лежал на полу с цветком между ягодицами.

Выборы президента Украины состоятся через три дня. Порошенко теряет свои позиции в предвыборной гонке. Согласно данным "Фонда инновационных проектов", он опустился на четвертое место, уступив позицию Юрию Бойко.