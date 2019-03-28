Кого выберут президентом Украины. Актуальный рейтинг

Порошенко и Тимошенко бьются за второе место

Близится день выборов президента Украины. В последний день, когда можно публиковать результаты соцопросов, группа "Рейтинг" представила результаты опроса предпочтений украинцев.

Лидерство в рейтинге кандидатов по-прежнему сохраняет Владимир Зеленский. За шоумена готовы проголосовать 26,6% избирателей из тех, кто определился с выбором и намерен пойти на выборы. Следом за ним ноздря в ноздрю идут Петра Порошенко и Юлия Тимошенко. Их поддержали по 17% опрошенных.

Замыкают пятерку Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. У них по 9,8 и 9,5% голосов соответственно.

При этом, по данным службы Центра Разумкова, отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко не так очевиден. За шоумена готовы проголосовать 21,2% украинцев, в то время как действующему президенту отдают предпочтение 18,9% опрошенных.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего в них примут участие 39 кандидатов.