Травмированная звезда "Уральских пельменей" заговорила

Хоккеист повредил ногу на хоккее

Звезда шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал в видеообращении о своем здоровье. Два дня назад артист получил спортивную травму во время игры в хоккей – ему прилетело шайбой в ногу.

Положительная динамика есть, но заниматься физической активностью Исаеву пока нельзя, пишет агентство URA.RU. Но юморист не унывает и собирается занять себя творчеством.

"Ну что ж, друзья, если по физкультуре покой, то значит? творческая активность. Парочку проектов придумаем новых, значит", - поделился Исаев.