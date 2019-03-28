Травмированная звезда "Уральских пельменей" заговорила

Хоккеист повредил ногу на хоккее
Звезда шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал в видеообращении о своем здоровье. Два дня назад артист получил спортивную травму во время игры в хоккей – ему прилетело шайбой в ногу.
Положительная динамика есть, но заниматься физической активностью Исаеву пока нельзя, пишет агентство URA.RU. Но юморист не унывает и собирается занять себя творчеством.
"Ну что ж, друзья, если по физкультуре покой, то значит? творческая активность. Парочку проектов придумаем новых, значит", - поделился Исаев.
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