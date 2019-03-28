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Поклонники в восторге от четверного прыжка юной ученицы Тутберидзе (видео)

15:30
  • четверг
  • 28 марта 2019

Девочка научилась делать его в 11 лет

Еще одна подопечная российского тренера Этери Тутберидзе совершила четверной тулуп. Это 11-летняя Софья Акатьева. Видеозапись в своем Instagram опубликовала сама специалист.
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"Шоу должно продолжаться", - написала российский тренер на своей странице в Instagram по-английски.

В комментариях к видео многие пришли в восторг от того, что девочка умеет совершать четверной прыжок уже в 11 лет.

"11 лет девчушке, четверной, Этери, что вы творите?", - отметил один комментатор.

"Боюсь, весь мир бросит готовить девочек, так как сопротивление бесполезно", - говорится еще в одном комментарии.

До этого другая ученица Тутберидзе впервые исполнила четверной прыжок во взрослых соревнованиях. Это была представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Ее выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме позволило ей взять серебро в женском одиночном катании. Первое место также заняла подопечная Тутберидзе - Алина Загитова.

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