Поклонники в восторге от четверного прыжка юной ученицы Тутберидзе (видео)

Девочка научилась делать его в 11 лет

Еще одна подопечная российского тренера Этери Тутберидзе совершила четверной тулуп. Это 11-летняя Софья Акатьева. Видеозапись в своем Instagram опубликовала сама специалист.

"Шоу должно продолжаться", - написала российский тренер на своей странице в Instagram по-английски.

В комментариях к видео многие пришли в восторг от того, что девочка умеет совершать четверной прыжок уже в 11 лет.

"11 лет девчушке, четверной, Этери, что вы творите?", - отметил один комментатор.

"Боюсь, весь мир бросит готовить девочек, так как сопротивление бесполезно", - говорится еще в одном комментарии.

До этого другая ученица Тутберидзе впервые исполнила четверной прыжок во взрослых соревнованиях. Это была представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Ее выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме позволило ей взять серебро в женском одиночном катании. Первое место также заняла подопечная Тутберидзе - Алина Загитова.

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