"Не такая важная вещь": Фролов нелепо оправдался за отсутствие на похоронах Началовой

Он простился с бывшей возлюбленной мысленно

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, хоккеист Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-возлюбленной. По его словам, он простился с ней мысленно.

Фролов подчеркнул, что виделся с ней только один раз после расставания, которое произошло в 2016 году. Когда игрок узнал трагическую новость, он был в Лос-Анджелесе, и решил не лететь ради прощания через океан. "Думаю, что похороны — это не столь важная вещь. Особенно присутствие на похоронах", - сказал Фролов в эфире Первого канала.

Он добавил, что это очень личное, пишет "Газета.Ru". О смерти бывшей супруги Фролов узнал через SMS.

Отношения с Александром Фроловым у Юлии Началовой начались в 2011 году. Они продлились пять лет.

В 2011 году Началова получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы от своего второго мужа Евгения Алдонина. К ней туда и заехал хоккеист Фролов, который сделал в квартире ремонт.

Спустя какое-то время Началовой потребовались деньги на запись нового альбома и заграничный тур. Певице пришлось продать Фролову часть квартиры за 20 миллионов рублей. Пара оформила необходимые документы, однако через три года Началова заявила, что никаких денег от Фролова так и не получила. В итоге она подала на гражданского мужа в суд. После этого певица продала долг нижегородской компании, которая занимается гостиничным бизнесом. Затем фирма обратилась в суд, требуя с Фролова 25,8 миллиона рублей с учетом процентов.

Деньги от компании Началова должна была получить до 19 июня. Летом артистка планировала лечь в зарубежную клинику. Близкий друг певицы отмечал, что ее окончательно сломила подагра.

Между тем представители Фролова отрицают, что требовали с Началовой 20 миллионов. Хоккеист утверждает, что с него якобы повторно пытаются взыскать эту сумму. В судах идут два разбирательства. По одному иску Фролов должен семье Началовой 20 миллионов. По другому - защита хоккеиста требует признать недействительной уступку долга Началовой нижегородской фирме.

Юлия Началова скончалась в больнице от заражения крови. Ей было 38 лет. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли ее первые два супруга: экс-участник группы "Премьер-Министр" Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин.