Основная ответственность лежит на украинской стороне

Незакрытие воздушного пространства Украиной стало основной причиной падения Boeing Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году. Именно Киев остается главной ответственной стороной в этом деле.

Как отметил источник, знакомый с ситуацией, Россия разделяет "приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных" в этом деле. Отмечается, что обеспечить справедливость способна только честная и беспристрастная работа Совместной следственной группы. Она должна принять во внимание все данные, способные помочь расследованию, "в том числе от сторон, не входящих в состав ССГ", сообщает РИА Новости.

Между тем в техническом расследовании катастрофы, которое было проведено Советом по безопасности Нидерландов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации говорится, что Украина не учла риски пролета гражданских судов в зоне вооруженного конфликта. Поэтому она не закрыла воздушное пространство.

Ранее Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения малазийского Boeing 777. Мероприятие проходило в закрытом режиме. По словам министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, в этом вопросе "конфиденциальность жизненно важна".

При этом российская сторона может обратить внимание западных партнеров на данные экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Они свидетельствуют о причастности Украины к падению Boeing 777 рейса MH17. Как отметил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, то, что все услышали от Прозорова, может быть "всего лишь частью той информации, которой он обладает".

Самолет компании Malaysia Airlines, следовавший из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все погибли.

Катастрофу расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они установили, что Boeing был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Она якобы принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Однако российская сторона установила, что ракета ЗРК "Бук", которая поразила Boeing, принадлежала Украине. Тем не менее, иностранные следователи не обратили внимание на эту информацию.