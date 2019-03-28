Путину в Бишкеке подарили коня и киргизскую борзую (видео)

Президент с любовью погладил обоих

Владимиру Путину во время визита в Бишкек сделали презент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге орловского скакуна и собаку киргизской борзой тайган.

Знакомясь со скакуном, Путин накормил его и с любовью погладил по морде. Оглядывая собаку по кличке Шерхан, президент поинтересовался, большим ли он вырастет. Жээнбеков поведал, что пес с интеллектом и человека не кусает.

Шерхан — представитель киргизской борзой, которая является сместью борзой и волкодава. Путину рассказали, что он может "ходить" даже на волка, чем очень удивили его. "Не бойся", - сказал глава государства и потрепал пса по холке.

Владимир Путин известен своей любовью к животным. Он не только сам принимает подобные подарки, но преподносит их другим. Накануне 8 марта Путин подарил первому оперативному полку полиции управления МВД по Москве жеребца знаменитой породы "орловская рысистая". В феврале Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом девочке из Приморского края.