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"Не с той ноги встал": Лукашенко объяснил жесткий разговор с чиновниками в коровнике

17:48
  • четверг
  • 28 марта 2019

Губернатора Могилевской области давно предупреждали о последствиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое решение уволить ряд чиновников после посещения коровника в Могилевской области. Также он рассказал, почему так жестко говорил с теми, кого обвинил в ужасающих условиях содержания животных.

По его словам, вопрос не только в том, что "там коровы грязные". "Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы", - подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что такие коровы должны давать больше молока, чем пять тысяч килограмм в год. Президент напомнил, что туда свезли "самое породистое стадо". Белорусский лидер также подчеркнул, что отвратительна сама технология содержания животных. Главной причиной произошедшего Лукашенко назвал безответственность. При этом он напомнил, что на развитие хозяйства было направлено "немало средств".

Кроме того, Лукашенко посмотрел на реакцию общественности после этих разборок. "Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех", - приводит его слова пресс-служба. Президент Белоруссии напомнил, что Могилевщина "плетется в хвосте развития всей страны". По его словам, губернатор Владимир Доманевский в прошлом году "был в последний раз" предупрежден о том, что по итогам года руководство страны проверит его работу.

Накануне, 27 марта, Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК Михаила Русого, а также главу Минсельхозпрода страны Леонида Зайца. Своего поста лишился и губернатор Могилевской области Владимир Доманевский.

Кадровые решения последовали после того, как Лукашенко увидел настоящий "коровий Освенцим" в ходе посещения агрохолдинга "Купаловское" в Могилевской области. Там, в одном из коровников, белорусский лидер ужаснулся от условий, в которых содержатся животные. В итоге он потребовал отправить в отставку трех чиновников, в том числе, губернатора области Владимира Доманевского с формулировкой: "Всех под нож".

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