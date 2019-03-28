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СКР показал видео с задержанным экс-губернатором

17:58
  • четверг
  • 28 марта 2019

Виктора Ишаева подозревают в особо крупном мошенничестве

Басманный суд Москве решает вопрос об избрании меры пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он уже доставлен в здание суда.

Следствие просит отправить Ишаева под домашний арест до 27 мая. До начала заседания СКР показал видео с задержанным экс-губернатором.

По мнению следствия, в период с 2014 по 2017 год Виктор Ишаев в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства "Роснефти" способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. При этом стоимость была явно завышена. 

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил, что Ишаев не работает в нефтяной компании уже год. Материалы по нему правоохранителям передала служба безопасности компании.

 

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